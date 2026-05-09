I sondaggi politici di oggi indicano una leggera diminuzione del consenso per il partito della premier, che scende al 27,8% con una perdita dello 0,4%. Nel frattempo, si fa strada l’ipotesi di un campo largo che potrebbe influenzare le prossime scelte politiche. Tra i protagonisti di questa dinamica ci sono figure come Vannacci e Calenda, considerate determinanti in uno scenario in evoluzione.

I sondaggi politici oggi mostrano come Fratelli d'Italia perda terreno: il partito della premier Giorgia Meloni retrocede del -0,4% andando al 27,8%. Avanza piano il Partito Democratico di Elly Schlein (+0,1%) andando al 22,3%. E accelera il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (+0,4%) andando al 13,2%. Ma i veri giochi politici oggi riguardano le alleanze: il vista delle elezioni 2027 i veri aghi della bilancia sono Azione di Carlo Calenda e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Ultimi sondaggi politici, chi sale e chi scende Parliamo, quindi, di Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, il campo largo minaccia Meloni: Vannacci e Calenda diventano determinanti

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