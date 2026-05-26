In provincia di Cremona, cinque sindaci sono stati eletti dopo le consultazioni di domenica e lunedì. Tra i risultati più rilevanti, il successo di Gallina a Soncino con una vittoria schiacciante e il trionfo del medico Calvi a Rivolta, ottenuto con un margine minimo.

Eletti i cinque sindaci dei cinque paesi che sono andati al voto, domenica e lunedì, in provincia di Cremona. Due avevano una lista unica. A Soncino ha stravinto Gabriele Gallina, al suo terzo mandato; a Rivolta d’Adda ha vinto dopo una lotta all’ultimo voto Fabio Calvi, anche lui al terzo mandato ma non consecutivo, a Corte de’ Frati l’ha spuntata il candidato unico Rosolino Azzali, così come candidato unico e vincente è stato Giovanni Piccinini a Volongo, mentre a Persico Dosimo ce l’ha fatta Giuseppe Bignardi. A Persico Dosimo c’è stato il minor numero di votanti. Si sono presentati alle urne solo il 55.67% degli aventi diritto, contro il 70. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Soncino, successo schiacciante di Gallina. È tris. Il medico Calvi si impone a Rivolta sul filo di lana

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