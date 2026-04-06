A Soncino si apre una nuova sfida politica con la candidatura ufficiale di Vittore Soldo, ex segretario provinciale del Partito Democratico, che si presenta come rappresentante del centrosinistra. La sua candidatura si aggiunge a quella del sindaco uscente, creando un confronto diretto tra più candidati per la guida del paese. La campagna elettorale si preannuncia ricca di appuntamenti e confronti pubblici tra le diverse fazioni coinvolte.

Vittore Soldo, ex segretario provinciale del Partito Democratico, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Soncino per il centrosinistra. La decisione arriva tramite una lettera aperta ai cittadini, inserendosi in un quadro elettorale che vedrà il borgo medievale votare il 24 e 25 maggio. Il della località più popolosa della provincia di Cremona si configura ora come una sfida tra tre candidati. Oltre a Soldo, sono già entrati in campo Gabriele Gallina, attuale primo cittadino e segretario provinciale di Forza Italia che punta al terzo mandato, e Roberto Grazioli, professionista nel campo della musica e docente. Una visione amministrativa basata sulla prossimità sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro a tre per Soncino: Vittore Soldo sfida il sindaco Gallina

Leggi anche: Elezioni comunali a Carini, Giovanni Gallina candidato sindaco

25 aprile: Soncino si trasforma in regno fantasy alla RoccaSoncino accoglierà il Regno del Fantasy il 25 aprile alla Rocca sforzesca, trasformando il borgo in un set a cielo aperto tra saghe epiche e...