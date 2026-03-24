A Lodi città vince il fronte del No al referendum sulla giustizia per un soffio, ma il territorio, con alcune eccezioni, si tinge di Sì, con Codogno e Casalpusterlengo a fare da apripista: in tutta la provincia il Si è al 56.07 per cento contro il 43,93 del No. Un fotofinish mozzafiato, deciso da appena 44 schede, ha contraddistinto il risultato a Lodi consegnando al No una vittoria simbolica ma pesantissima: 50,10 per cento contro il 49,90 per cento. Un risultato che arriva dopo uno scrutinio vissuto sulle montagne russe nelle 43 sezioni cittadine, dove il Sì ha accarezzato il primato per gran parte della serata prima di subire l’inversione di tendenza finale, chiudendo con 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Solo Lodi boccia la riforma. Verdetto sul filo di lana: 44 voti frenano il plebiscito

Articoli correlati

Hockey pista: Valdagno d Lodi frenano nel sabato di Serie A1. Sorride solo FollonicaTermina con una vittoria e due pareggi il sabato dedicato al Campionato della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

Leggi anche: Hockey ghiaccio, all’ultimo respiro! Il Canada batte la Finlandia sul filo di lana e vola in finale!

Altri aggiornamenti su Solo Lodi

Discussioni sull' argomento Solo Lodi boccia la riforma. Verdetto sul filo di lana: 44 voti frenano il plebiscito; Referendum, ecco la mappa del voto in Lombardia: No in 8 capoluoghi, il Sì trainato dai paesi; Dossieraggio su Ferraresi le chat di Lodi.

Solo Lodi boccia la riforma. Verdetto sul filo di lana: 44 voti frenano il plebiscitoEccezioni anche nella progressista Brembio e a Tavazzano con Villavesco. A Maccastorna oltre l’83 per cento aveva dato la sua approvazione. msn.com

Il cantiere per ampliare la materna completato solo al 20%: persi 1,7 milioni Pnrr. Lodi: «Noi parte lesa, rescisso il contratto: ora ripartiamo per completare l’opera». facebook

#Referendum, nei capoluoghi ha vinto il No quasi ovunque: su 110 province il Sì ha vinto solo in 17 capoluoghi, quasi tutti nel Nord. Verona, Reggio Calabria, Piacenza, Alessandria, Viterbo, Cremona, Varese, Lecco, Latina, Rovigo, Frosinone, Biella, Verce x.com