Solo l’uomo ha una etica | la macchina no ma la si può disegnare con principi etici
Durante l'81esima assemblea di Confindustria Piacenza, Padre Paolo Benanti ha affermato che solo l’uomo possiede un’etica, mentre le macchine no, anche se possono essere progettate con principi etici. Teologo e filosofo, insegna alla Luiss e all’Università di Seattle, ed è stato consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale.
Padre Paolo Benanti è stato il grande ospite dell'81esima assemblea di Confindustria Piacenza. Teologo e filosofo italiano del Terzo ordine regolare di San Francesco, insegna alla Luiss Guido Carli e all’Università di Seattle ed è stato consigliere di Papa Francesco sui temi dell'intelligenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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