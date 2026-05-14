Ogni giorno molte persone preparano il caffè con la macchina domestica senza pensarci troppo, ma questa abitudine può nascondere alcuni rischi. Secondo un esperto, oltre al calcare, nella macchina si accumulano anche batteri e microbi che possono proliferare se non viene pulita correttamente. La presenza di queste sostanze invisibili rappresenta un potenziale problema per la salute, soprattutto se le operazioni di pulizia vengono trascurate nel tempo.

Preparare l’espresso è uno dei gesti più ripetuti della giornata, eppure la macchinetta che utilizziamo quotidianamente nasconde insidie invisibili a occhio nudo. A richiamare l’attenzione sul tema è l’infettivologo Matteo Bassetti, che in un video ha voluto mettere in guardia sui rischi per la salute legati alla mancata igienizzazione di questo diffusissimo elettrodomestico. Il problema: tubature e guarnizioni a rischio. L’accumulo di calcare, nemico numero uno del corretto funzionamento meccanico, non è l’unico problema di cui preoccuparsi. Il vero rischio è di natura igienico-sanitaria. “Sapete che all’interno della macchina del caffè, oltre al calcio, si annidano anche i microbi? Sì, i batteri “, spiega chiaramente Bassetti nel video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bassetti: “Nella macchina del caffè non si accumula solo calcare, ma si annidano anche batteri e microbi. Ecco i rischi se non la pulite bene”

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