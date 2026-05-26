Sollievo Rufina Ceramelli resta all’Audax Scardigli nuovo allenatore della Lanciotto

Notizia in breve

L'allenatore Ceramelli rimane alla guida dell’Audax, mentre alla Lanciotto è stato annunciato il nuovo tecnico, Scardigli. Nei campionati di Eccellenza e Promozione, si preannunciano molte novità con diversi cambi in panchina e i primi acquisti di giocatori. La stagione dei dilettanti si apre così con un mix di conferme e rivoluzioni, tra movimenti di mercato e nuovi staff tecnici.