Sollievo Rufina Ceramelli resta all’Audax Scardigli nuovo allenatore della Lanciotto
L'allenatore Ceramelli rimane alla guida dell’Audax, mentre alla Lanciotto è stato annunciato il nuovo tecnico, Scardigli. Nei campionati di Eccellenza e Promozione, si preannunciano molte novità con diversi cambi in panchina e i primi acquisti di giocatori. La stagione dei dilettanti si apre così con un mix di conferme e rivoluzioni, tra movimenti di mercato e nuovi staff tecnici.
Nei Dilettanti si preannuncia una stagione ricca di novità nei campionati di Eccellenza e Promozione: un valzer di nuove panchine accompagnato dai primi movimenti di mercato. Queste le principali indiscrezioni tra le società fiorentine. L’Audax Rufina è stata per alcuni giorni in ansia per il suo bomber Alex Ceramelli (capocannoniere di Promozione con 24 gol), molto corteggiato da diverse società. Il giocatore ha poi scelto di restare. In casa della Lastrigiana il nuovo ds Maurizio Novelli, subentrato a Cruciani, ha ingaggiato l’allenatore Claudio Ventrice, che rimpiazza Davide Guasti, candidato per la panchina dello Zenith Prato. Il fiorentino Luca Tognozzi non rimarrà alla Sansovino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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