Promozione | prosegue il testa a testa con l’Audax Rufina In coda al gruppo scivola il Viciomaggio Il Casentino supera il Foiano | Dini resta primo L’Alberoro domina il derby col Montagnano

A 90 minuti dalla fine del campionato di Promozione, Casentino Academy e Audax Rufina sono a pari punti in testa alla classifica, con 58 punti ciascuna. In coda al gruppo, il Viciomaggio ha perso terreno, scivolando più indietro. Il Casentino ha vinto contro il Foiano, mantenendo la prima posizione, mentre l’Alberoro ha vinto il derby contro il Montagnano. La stagione si concluderà con un’ultima giornata decisiva.

AREZZO Si deciderà all’ultima giornata il campionato di Promozione visto che a 90’ dal termine della regular season Casentino Academy e Audax Rufina restano appaiate in testa al gruppo con 58 punti. I gialloverdi di Vinicio Dini (nella foto) passano per 2-1 in casa contro il Foiano. Locali avanti al 5’ con Corsetti ma gli amaranto di Piccirillo pareggiano al 16’ con Rustini. Ad inizio ripresa Sestini allunga di nuovo per i casentinesi trovando tre punti importantissimi alla luce del successo netto dell’Audax Rufina a Sinalunga. I bianconeri fiorentini con Ceramelli (doppietta) e Chiariello si prendono l’intera posta in palio contro gli uomini di Testini che a questo punto attendono solo l’inizio dei playoff magari provando a risalire al terzo posto dove ad oggi figura l’Alberoro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione: prosegue il testa a testa con l’Audax Rufina. In coda al gruppo scivola il Viciomaggio. Il Casentino supera il Foiano: Dini resta primo. L’Alberoro domina il derby col Montagnano Notizie correlate Leggi anche: PROMOZIONE: le due formazioni aretine non hanno fallito negli anticipi. oggi in campo alberoro e viciomaggio. Lunghi rilancia le quotazioni del Casentino Academy: bene anche il Montagnano Il Montagnano vince il derby con il Foiano, il Casentino riceve la SettignaneseIl Montagnano rialza la testa e fa suo il derby contro il Foiano nell’anticipo della 24esima giornata del campionato di Promozione. Panoramica sull’argomento Si parla di: Il colpo di scena in Promozione: tutti i risultati di giornata. Casentino Academy agganciato. Il colpo di scena in Promozione: tutti i risultati di giornata. Casentino Academy agganciatoL’Audax Rufina acciuffa la capolista a quota 55 punti dopo aver annientato il Pienza con un rotondo 5-0. msn.com Promozione. Rufina, Academy nel mirino. Duello finale con il CasentinoIl Girone C di Promozione si appresta a vivere uno dei finali più elettrizzanti degli ultimi anni. Con soli due punti di vantaggio, la capolista Casentino Academy (54) cerca di tenere a distanza ... lanazione.it