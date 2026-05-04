Promozione girone C Ceramelli al 110° Boato sugli spalti Rufina in Eccellenza

Nella promozione del girone C, Rufina ha conquistato la vetta vincendo in trasferta contro il Casentino Academy, grazie a un gol segnato nei supplementari. La partita è terminata 1-0, con una rete decisiva al 96’ di Giannotti. I tifosi sugli spalti hanno festeggiato con un boato dopo il gol, mentre i giocatori di entrambe le squadre hanno affrontato i tempi supplementari. Con questa vittoria, Rufina accede all’Eccellenza.

CASENTINO academy 0 AUDAX RUFINA 1 dopo i supplementari CASENTINO: Ombra, Detti (89’ Orlandini), Fini (80’ Bondi), Pasquini, Lucci, Bronchi, Sestini, Lunghi (78’ Mazzi), Camara, Corsetti, Diani (96’ Giannotti). A disp. Menchini, Sorbini, Pietrini, Chianucci, Dini N. All. Dini V. AUDAX RUFINA: Moretti, Sequi, Chiariello (92’ Benettini), Grazzini, Falcini, Gurioli, Travaglini (80’ Rachidi, 100’ Di Vico), Gori (17’ Riccioni, 85’ Marconi), Ceramelli, Maccari, Bachi. A disp. Pecorai, Fumelli, Candelori, Razzauti. All. Francini. Arbitro: Lachi di Siena (Giovannini di Prato e Furiesi di Empoli). Marcatore: 110’ Ceramelli. MONTE SAN SAVINO - L’Audax Rufina conquista la promozione in Eccellenza al termine di una sfida combattuta e sempre in bilico che si decide nel secondo tempo supplementare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione girone C. Ceramelli al 110°. Boato sugli spalti. Rufina in Eccellenza Notizie correlate Promozione: spareggio Casentino-Rufina. L’Eccellenza sarà in palio a Monte San SavinoSarà lo stadio Le Fonti di Monte San Savino ad ospitare lo spareggio che vale l’accesso diretto in Eccellenza tra Audax Rufina e Casentino Academy. Corsa ai playoff: la vittoria in Coppa Italia della squadra fiorentina cambia gli scenari promozione in Eccellenza. Rufina spariglia le carte del Casentino AcademyLa vittoria nella finale della Coppa Italia di Promozione dell’Audax Rufina (1-0 ai danni della Lampo Meridien) apre nuovi scenari nel girone C dove... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Casentino vs Audax Rufina; Ceramelli regala l’Eccellenza alla Rufina – Retrocede il S. Piero a Sieve; Il nostro LIVE – Diretta della 30ª giornata di Promozione; Promozione C: la Rufina torna in Eccellenza, Casentino Academy ko nello spareggio. Serie C: promozioni, retrocessioni e i risultati di playoff e playoutSi è concluso il primo turno dei playoff inter-girone di Serie C Sky Wifi 2025/2026. Nel girone A passano al secondo turno Giana Erminio, Cittadella e Lumezzane. Nel girone B, passano Juventus Next Ge ... sport.sky.it Promozione. Casentino-Audax Rufina. C’è in palio l’eccellenzaFinale-spareggio in campo neutro tra Casentino Academy e Audax Rufina. Riflettori accesi anche su Play-off e Play-out oggi alle 16. msn.com #News calcio regionale #Promozione girone A Con la doppietta segnata da #MatteoAtzei ( foto copertina da archivio), la #Villacidrese batte il #Guspini pr 2-0 e si aggiudica la semifinale play off del campionato di Promozione girone A. La compagine di #D - facebook.com facebook