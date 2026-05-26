Solidarietà e impegno sociale a Savignano nasce Antares

A Savignano è nata Antares, una nuova associazione dedicata alla solidarietà e all’impegno sociale. L’associazione si propone di promuovere iniziative di partecipazione e condivisione tra i cittadini. La creazione di Antares mira a coinvolgere la comunità locale in attività di supporto e assistenza. La presentazione ufficiale si è svolta in un incontro pubblico, alla presenza di rappresentanti e cittadini interessati.

Solidarietà, partecipazione, impegno sociale, condivisione. Sono i valori di Antares, nuova associazione di Savignano. Formata da una decina di soci, tra i 20 e i 33 anni, molti savignanesi, con alle spalle esperienze missionarie, tutti accomunati dal desiderio di trasformare idee e relazioni in azioni concrete e accessibili a tutti. Spiega il presidente Claudio Bellavista: "L’obiettivo è costruire ponti tra persone e comunità attraverso piccoli progetti di sostegno sociale. Un approdo che nasce da lontano, ovvero dall’esperienza pregressa nella missione diocesana di Mutoko, in Zimbabwe, diretta dal medico riminese Massimo Migani, dove ho trascorso svariati periodi di permanenza dal 2017. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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