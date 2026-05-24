Solidarietà partecipazione e impegno sociale | nasce Antares una nuova realtà di volontariato

Da cesenatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì, al Chiosco Botanico, è stata presentata Antares, una nuova associazione di volontariato. La realtà si propone di promuovere solidarietà, partecipazione e impegno sociale attraverso iniziative di condivisione. La presentazione ha visto la partecipazione di cittadini e volontari, che hanno ascoltato i valori fondanti dell’associazione. Nessuna dichiarazione ufficiale o dettagli sulle attività future sono stati comunicati durante l’evento pubblico.

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Solidarietà, partecipazione, impegno sociale, condivisione. Sono i valori di Antares, nuova associazione che si presentata alla città, giovedì, al Chiosco Botanico, nel corso di un momento pubblico. Antares, da poco costituita e con sede a Savignano sul Rubicone, è formata da una decina di soci. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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