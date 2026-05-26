Sole e fatica la Cgil chiede misure strutturali | Il cambiamento climatico non è un' eccezione

Notizia in breve

Un’ondata di calore intenso sta colpendo la regione romagnola, portando a un aumento delle temperature e a condizioni di forte disagio. La Cgil ha richiesto misure strutturali per tutelare chi lavora all’aperto, evidenziando che il cambiamento climatico non rappresenta un fenomeno temporaneo ma una realtà stabile. La richiesta si concentra sulla necessità di interventi concreti per proteggere i lavoratori durante le ondate di calore.