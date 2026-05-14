Venerdì 15 e sabato 16 maggio, la Cgil avvia una campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare. Le proposte riguardano i settori della sanità pubblica e degli appalti, e sono state promosse con il coinvolgimento di numerose organizzazioni e associazioni della società civile. La raccolta si svolge in diverse città italiane, con l’obiettivo di raccogliere il sostegno dei cittadini su questi temi.

ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 15 e sabato 16 maggio la Cgil dà il via alla campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare, promosse insieme ad un vasto numero di organizzazioni e associazioni della società civile, dedicate ai temi della sanità pubblica e degli appalti. Due giornate di mobilitazione nazionale che interesseranno tutti i territori italiani. Da ciascuna delle 110 Camere del Lavoro della Cgil, in ogni capoluogo di provincia, saranno organizzate in forma aperta assemblee generali di dirigenti sindacali, delegati, militanti, attivisti. In queste iniziative, alle quali parteciperanno complessivamente più di 58mila persone, tra cui anche reti civiche e associative territoriali, saranno presentate le proposte legislative.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità e appalti, la Cgil chiede una firma per il cambiamento

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