Sanità la Cgil chiede una firma per il cambiamento

Venerdì 15 e sabato 16 maggio si svolgerà una campagna promossa dalla Cgil riguardante il settore sanitario. L’organizzazione invita i lavoratori a firmare un documento per chiedere modifiche nel sistema, senza specificare quali siano le proposte. L’obiettivo è raccogliere adesioni tra i dipendenti del settore, che si svolgerà in diverse località. La mobilitazione si inserisce in un contesto di richieste di interventi e cambiamenti nella gestione della sanità pubblica.

Roma, 14 mag. (AdnkronosLabitalia) - Venerdì 15 e sabato 16 maggio la Cgil dà il via alla campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare, promosse insieme ad un vasto numero di organizzazioni e associazioni della società civile, dedicate ai temi della sanità pubblica e degli appalti. Due giornate di mobilitazione nazionale che interesseranno tutti i territori italiani. Da ciascuna delle 110 Camere del Lavoro della Cgil, in ogni capoluogo di provincia, saranno organizzate in forma aperta assemblee generali di dirigenti sindacali, delegati, militanti, attivisti. In queste iniziative, alle quali parteciperanno complessivamente più di 58mila persone, tra cui anche reti civiche e associative territoriali, saranno presentate le proposte legislative. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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