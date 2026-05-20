Roma guida le rimesse all’estero | 1,2 miliardi inviati nel 2025

Nel 2025, le rimesse dall’estero verso il nostro paese hanno raggiunto un totale di 1,2 miliardi di euro, con Roma che si conferma come la principale città di provenienza di questi trasferimenti. Sono state poste alcune domande su come questi flussi di denaro, spesso invisibili, incidano sul totale delle risorse nazionali e quale comunità abbia incrementato maggiormente i capitali inviati rispetto agli anni precedenti. Questi dati sono stati raccolti attraverso fonti ufficiali e analisi di settore, senza considerare interpretazioni o valutazioni.

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? Domande chiave Come influisce il flusso invisibile di denaro sul totale nazionale?. Quale comunità sta inviando più capitali rispetto al passato?. Perché i trasferimenti dei cittadini rumeni sono in calo?. Quanto pesano queste somme sulle economie dei paesi d'origine?.? In Breve Lazio secondo in Italia con 1,9 miliardi di euro dopo la Lombardia.. Flussi informali non tracciati potrebbero aggiungere fino al 45% ai volumi ufficiali.. Comunità del Bangladesh guida i trasferimenti con 365 milioni di euro inviati.. Invii indiani crescono del 29,7% mentre quelli rumeni calano dell'11,6%.. Nel 2025, i flussi finanziari inviati verso l’estero dalle famiglie immigrate in Italia hanno raggiunto quota 8,6 miliardi di euro, con Roma che si conferma protagonista assoluta del fenomeno spedendo oltre un miliardo di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma guida le rimesse all’estero: 1,2 miliardi inviati nel 2025 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Rimesse degli immigrati, nel 2025 inviati all’estero 8,6 miliardi dall’Italia Rimesse degli immigrati: nel 2025 salgono a 8,6 miliardiE’ quanto si ricava dalle tabelle della Banca d’Italia secondo cui il Bangladesh si è confermato il primo Paese, con una quota sul totale salita al...