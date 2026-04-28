Flop milioni e incognite Quanto ci è costata finora l' Umbria Film Commission e dove sono finiti i soldi

L’Umbria Film Commission, istituita con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, ambientale, storico e culturale della regione, ha incontrato molte difficoltà fin dal suo avvio. Nonostante l’intento di attrarre produzioni cinematografiche e televisive, i risultati finora sono stati inferiori alle aspettative e i fondi stanziati sono ancora al centro di interrogativi riguardo alla loro destinazione. La questione dei costi sostenuti e delle spese effettuate resta aperta, senza risposte chiare sulla destinazione finale dei soldi pubblici investiti.

Promuovere il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni dell’Umbria, cercando creando le condizioni per attrarre produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere. Con questi ambiziosi obiettivi nasceva, esattamente cinque anni fa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Quanto è costata finora la guerra in Iran: i conti del PentagonoQuanto è costata finora la guerra mossa da Israele e Stati Uniti contro l’Iran? Le prime cifre ufficiali arrivano direttamente dal Pentagono e... Viviano: “Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi”(Adnkronos) – "I calciatori durante la loro carriera sono obbligati a versare, insieme alle società, circa il 7,50% su 8mila lordi mensili nel Fondo...