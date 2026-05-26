' Sogno Spesso' | a Pisa il nuovo spettacolo de ' Il Nome della Compagnia'

Notizia in breve

A Pisa, è stato presentato il nuovo spettacolo della compagnia teatrale 'Il Nome della Compagnia', intitolato 'Sogno Spesso'. Lo spettacolo esplora i sogni che aiutano a superare le difficoltà e a mantenere viva la speranza, anche quando la realtà si mostra complessa e ostile. La rappresentazione si concentra su un viaggio attraverso le immagini oniriche e le emozioni legate ai sogni che crescono di fronte alle sfide quotidiane.