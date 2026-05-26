' Sogno Spesso' | a Pisa il nuovo spettacolo de ' Il Nome della Compagnia'
A Pisa, è stato presentato il nuovo spettacolo della compagnia teatrale 'Il Nome della Compagnia', intitolato 'Sogno Spesso'. Lo spettacolo esplora i sogni che aiutano a superare le difficoltà e a mantenere viva la speranza, anche quando la realtà si mostra complessa e ostile. La rappresentazione si concentra su un viaggio attraverso le immagini oniriche e le emozioni legate ai sogni che crescono di fronte alle sfide quotidiane.
Un viaggio dentro i sogni, quelli che salvano, che resistono e che diventano più grandi quando la realtà impone ostacoli. È questo il cuore di “Sogno Spesso”, il nuovo spettacolo de “Il Nome della Compagnia”, la compagnia teatrale inclusiva nata a Pisa dalla collaborazione tra AIPD Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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STASERA SABATO 23 MAGGIO 2026 Ore 21.30 - 22.15 SPETTACOLO TEATRALE in concorso @teatrobinario7 Monza Il Nome della Compagnia @ilnomedellacompagnia Pisa Sogno Spesso L'opera mette in scena un mondo onirico, fatto di sogni di speranz facebook
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