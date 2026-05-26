' Sogno Spesso' | a Pisa il nuovo spettacolo de ' Il Nome della Compagnia'

Da pisatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pisa, è stato presentato il nuovo spettacolo della compagnia teatrale 'Il Nome della Compagnia', intitolato 'Sogno Spesso'. Lo spettacolo esplora i sogni che aiutano a superare le difficoltà e a mantenere viva la speranza, anche quando la realtà si mostra complessa e ostile. La rappresentazione si concentra su un viaggio attraverso le immagini oniriche e le emozioni legate ai sogni che crescono di fronte alle sfide quotidiane.

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Un viaggio dentro i sogni, quelli che salvano, che resistono e che diventano più grandi quando la realtà impone ostacoli. È questo il cuore di “Sogno Spesso”, il nuovo spettacolo de “Il Nome della Compagnia”, la compagnia teatrale inclusiva nata a Pisa dalla collaborazione tra AIPD Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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