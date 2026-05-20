Ciak | cattivi in scena! | al Jolly il nuovo spettacolo della Compagnia teatrale Sussurri D’Arte
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Dai cinici ai machiavellici, dai manipolatori agli incompresi, a quelli con lucida follia. Sono di diverse tipologie i personaggi in “Ciak: cattivi in scena!”, il nuovo spettacolo della Compagnia Teatrale Sussurri D’Arte, che si terrà venerdì 5 giugno a partire dalle ore 21 al Teatro Jolly di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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