Din Don Down a Villa Manin il nuovo dissacrante spettacolo di Paolo Ruffini e la compagnia Mayor Von Frinzius

A partire da ottobre, lo spettacolo “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” con l’attore e regista Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius ha riscosso grande successo. La produzione, che ha debuttato a Livorno, ha registrato il tutto esaurito in tutte le date nelle principali città italiane, dimostrando un'ampia partecipazione di pubblico.

Straordinario e immediato successo per “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, il nuovo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, che ha debuttato lo scorso ottobre da Livorno ottenendo il sold out in tutte le date nelle principali città italiane. Paolo Ruffini.🔗 Leggi su Udinetoday.it Finale Din Don Down con Paolo Ruffini Teatro Alfieri Torino DIN DON DOWN – PAOLO RUFFINI e la compagnia Mayor Von Frinzius a Villa Manin 6 luglio 2026Straordinario e immediato successo per “DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io”, il nuovo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia... Paolo Ruffini e i Mayor Von Frinzius all'Arena di Verona con "Din Don Down": spettacolo il 2 maggio, biglietti in venditaDopo aver fatto registrare il tutto esaurito nei teatri d'Italia, l'attore livornese e la compagnia arrivano nel tempio italiano e internazionale...