La ginnasta Sofia Raffaeli prenderà parte alla penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che si terrà a Baku dal 17 al 19 aprile. La competizione vedrà la partecipazione di diverse atlete di alto livello, tra cui Varfolomeev e Nikolova, con le quali Raffaeli si confronterà per ottenere nuovi risultati e posizioni di rilievo. La gara rappresenta un appuntamento importante nel calendario di questa stagione sportiva.

Sofia Raffaeli sarà tra le grandi protagoniste delle penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che andrà in scena a Baku nel weekend del 17-19 aprile. La capitale dell’Azerbaijan evoca bei ricordi alla fuoriclasse marchigiana, che dodici mesi fa conquistò il successo nel concorso generale individuale del massimo circuito internazionale itinerante e poi dettò legge anche alla European Cup. Il bronzo olimpico e mondiale sul giro completo tornerà in pedana dopo essere salita sul terzo gradino del podio in occasione della tappa d’apertura disputata a Sòfia poche settimane fa e ha tutte le carte in regola per puntare a un nuovo risultato di lusso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Raffaeli si rituffa in Coppa del Mondo, caccia a nuovi podi: sfida titanica con Varfolomeev e Nikolova

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