Durante la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli si trova a dover recuperare punti nella seconda metà del concorso generale. Nella prima parte del suo programma, ha commesso alcuni errori che hanno influito sulle valutazioni, portandola a occupare una posizione inferiore rispetto alle prime classifiche. Nel frattempo, in una gara a sorpresa, l’atleta proveniente dall’est Europa ha superato di misura il favorito, scatenando reazioni tra gli spettatori.

Sofia Raffaeli ha commesso degli errori nella prima metà del concorso generale individuale che sta animando la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, incappando in alcune sbavature che hanno avuto un peso rilevante sulle valutazioni: 27.900 con le clavette e 27.000 con il nastro, per un totale di 54.900 che la relega in sesta posizione provvisoria. e che rende complicato l’assalto al podio dopo la terza piazza conquistata un mesetto fa in occasione dell’esordio stagionale in questa kermesse. Il bronzo olimpico e mondiale si trova a debita distanza dall’ucraina Taisiia Onofriichuk (58.800 per la vincitrice della prima tappa disputata a Sòfia), dalla tedesca Darja Varfolomeev (57.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Raffaeli deve inseguire a metà gara. Onofriichuk sorprende Varfolomeev in Coppa del Mondo

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