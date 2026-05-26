Sofia Fiorini da sogno | record europeo e podio mondiale nella marcia

Notizia in breve

Sofia Fiorini ha stabilito un record europeo e conquistato un podio mondiale nella marcia. Durante l'ultimo evento, ha ottenuto risultati che hanno attirato l'attenzione nel mondo dell’atletica. La giovane atleta, protagonista di questa performance, ha dimostrato grande talento e determinazione. La sua impresa rappresenta un passo importante nella carriera e nel panorama della marcia internazionale. La sua prestazione sarà ricordata come una delle più significative di questa stagione.