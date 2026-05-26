Sofia Fiorini da sogno | record europeo e podio mondiale nella marcia

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sofia Fiorini ha stabilito un record europeo e conquistato un podio mondiale nella marcia. Durante l'ultimo evento, ha ottenuto risultati che hanno attirato l'attenzione nel mondo dell’atletica. La giovane atleta, protagonista di questa performance, ha dimostrato grande talento e determinazione. La sua impresa rappresenta un passo importante nella carriera e nel panorama della marcia internazionale. La sua prestazione sarà ricordata come una delle più significative di questa stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovo appuntamento di Sprint Zone con ospite Sofia Fiorini, uno dei talenti emergenti più luminosi dell’atletica italiana. La giovane marciatrice toscana, trasferitasi a Milano per studiare ormai da quasi due anni, sta vivendo una crescita straordinaria che l’ha portata rapidamente ai vertici internazionali della marcia. Dopo il fantastico argento nella 42,195 km ai Mondiali a squadre di Brasilia, Sofia Fiorini ha conquistato un altro prestigioso secondo posto nella 21,097 km del Gran Premio di La Coruna, una delle gare più importanti del panorama internazionale, battendo campionesse del calibro di María Pérez e Antonella Palmisano e firmando anche il nuovo record europeo Under 23 sulla distanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

sofia fiorini da sogno record europeo e podio mondiale nella marcia
© Oasport.it - Sofia Fiorini da sogno: record europeo e podio mondiale nella marcia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sofia Fiorini da sogno: record europeo e podio mondiale nella marcia

Video Sofia Fiorini da sogno: record europeo e podio mondiale nella marcia

Notizie e thread social correlati

Sofia Fiorini vola nella marcia: record europeo under 23Sofia Fiorini ha stabilito il record europeo under 23 nella mezza maratona di marcia durante il Gran Premio internacional Cantones a La Coruña, in...

Straordinaria Sofia Fiorini: argento mondiale nella maratona di marciaSofia Fiorini ha ottenuto una medaglia d’argento nella maratona di marcia ai Campionati mondiali a squadre svoltisi a Brasília.

Temi più discussi: Sofia Fiorini brilla a La Coruña! Secondo posto di lusso nella mezza maratona di marcia davanti a Maria Perez; Fiorini sempre meglio: record a La Coruna; Sofia Fiorini sfiora il record italiano under 23 di Elisa Rigaudo sui 5000 metri di marcia; Sofia Fiorini, argento nella mezza e primato europeo Under 23.

Sofia pronta a vestire l’azzurro. La ventenne casentinese Fiorini verso gli Europei di marciaPOPPIGiovane atleta casentinese chiamata nella nazionale di marcia. Sofia Fiorini (nella foto), vent’anni, vestirà l’azzurro in occasione degli Europei a squadre che si terranno domenica a Podebrady ... lanazione.it

La casentinese Sofia Fiorini convocata dalla nazionale italiana per gli Europei a Squadre di MarciaArezzo, 10 maggio 2025 – La casentinese Sofia Fiorini convocata dalla nazionale italiana per gli Europei a Squadre di Marcia. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato l’elenco dei ventidue ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web