Sofia Fiorini da sogno | record europeo e podio mondiale nella marcia
Sofia Fiorini ha stabilito un record europeo e conquistato un podio mondiale nella marcia. Durante l'ultimo evento, ha ottenuto risultati che hanno attirato l'attenzione nel mondo dell’atletica. La giovane atleta, protagonista di questa performance, ha dimostrato grande talento e determinazione. La sua impresa rappresenta un passo importante nella carriera e nel panorama della marcia internazionale. La sua prestazione sarà ricordata come una delle più significative di questa stagione.
Nuovo appuntamento di Sprint Zone con ospite Sofia Fiorini, uno dei talenti emergenti più luminosi dell’atletica italiana. La giovane marciatrice toscana, trasferitasi a Milano per studiare ormai da quasi due anni, sta vivendo una crescita straordinaria che l’ha portata rapidamente ai vertici internazionali della marcia. Dopo il fantastico argento nella 42,195 km ai Mondiali a squadre di Brasilia, Sofia Fiorini ha conquistato un altro prestigioso secondo posto nella 21,097 km del Gran Premio di La Coruna, una delle gare più importanti del panorama internazionale, battendo campionesse del calibro di María Pérez e Antonella Palmisano e firmando anche il nuovo record europeo Under 23 sulla distanza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sofia Fiorini da sogno: record europeo e podio mondiale nella marcia
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