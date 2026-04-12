Straordinaria Sofia Fiorini | argento mondiale nella maratona di marcia

Sofia Fiorini ha ottenuto una medaglia d’argento nella maratona di marcia ai Campionati mondiali a squadre svoltisi a Brasília. La gara si è svolta il 12 aprile 2026 e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. Fiorini ha concluso la competizione con un risultato che rappresenta un record personale e nazionale. La medaglia rappresenta il primo podio mondiale ottenuto dall’atleta in questa disciplina.

Brasilia, 12 aprile 2026 – Impresa storica per Sofia Fiorini, che conquista una splendida medaglia d’argento nella maratona di marcia ai Campionati mondiali a squadre. Sulle strade della capitale brasiliana, a 1200 metri di altitudine, l’atleta azzurra ha firmato una prestazione di altissimo livello, chiudendo i 42,195 chilometri in 3h25’42. Un risultato che vale anche il nuovo primato personale, migliorando il precedente 3h27’19 ottenuto a fine gennaio ad Acquaviva delle Fonti, in condizioni climatiche difficili. La gara è stata vinta dall’ecuadoregna Paula Milena Torres, protagonista di una prova solitaria conclusa in 3h24’37. Sul terzo gradino del podio è salita un’altra atleta dell’Ecuador, Nathaly León (3h31’47).🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Straordinaria Sofia Fiorini: argento mondiale nella maratona di marcia Brasilia, splendida medaglia d’argento per Sofia Fiorini ai mondiali a squadre nella maratona di marciaBrasilia, 12 aprile 2026 – Sofia Fiorini è medaglia d'argento nella maratona di marcia dei Campionati mondiali a squadre riservati. Sofia Fiorini è campionessa italiana assoluta nella maratona di marcia: oro e pass mondialeConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana.