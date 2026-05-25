Sofia Fiorini ha stabilito il record europeo under 23 nella mezza maratona di marcia durante il Gran Premio internacional Cantones a La Coruña, in Spagna. La giovane atleta italiana si è piazzata al secondo posto in una delle competizioni più importanti del circuito mondiale.

LIVORNO- Sofia Fiorini da record europeo under 23 nella mezza maratona di marcia. A La Coruña, in Spagna, la giovane azzurra ha chiuso al secondo posto il Gran Premio internacional Cantones, una delle prove più prestigiose del circuito mondiale della specialità. La marciatrice italiana ha fermato il cronometro su 1h32’36, nuovo primato europeo under 23 sulla distanza. Davanti a lei soltanto la messicana Alegna González, vincitrice in 1h32’24. Alle sue spalle, invece, è arrivata la spagnola María Pérez, campionessa mondiale in carica, terza in 1h32’51. La prova di Fiorini è stata di altissimo livello anche per la gestione della gara. Intorno al quattordicesimo chilometro l’azzurra ha cambiato passo, contribuendo a selezionare il gruppo di testa e restando fino alla fine tra le protagoniste della competizione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sofia Fiorini vola nella marcia: record europeo under 23

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