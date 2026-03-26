Giorgia Palmas in ospedale cosa è successo all' ex velina

Giorgia Palmas è stata ricoverata in ospedale a causa di un infortunio al ginocchio. L'ex velina di Striscia la notizia è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La notizia è stata comunicata tramite social media e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni di salute.

Problemi di salute per Giorgia Palmas. L’ex velina di Striscia la notizia è finita in ospedale a causa di un infortunio al ginocchio, che l’ha portata dritta in sala operatoria. È stata lei stessa, attraverso le sue Stories di Instagram, a informare i follower del ricovero e delle sue buone condizioni di salute. L’incidente. L’incidente è avvenuto la scorsa settimana. Giorgia Palmas e Filippo Magnini erano da poco rientrati da una vacanza in Egitto, che avevano ampiamente documentato sui social network. Durante il weekend del 15 marzo, per cause che Palmas non ha reso note, si è verificato l’infortunio che le è costato il menisco. “Menisco rotto!”, ha dichiarato su Instagram Giorgia in un video realizzato dal marito, l’ex nuotatore Filippo Magnini: “Proprio rotto, pare che fosse così già da un po' secondo questo primo referto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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