Unicredit sta valutando la possibilità di rivedere le sue operazioni strategiche, mentre Commerzbank ha registrato una crescita significativa. Non ci sono conferme ufficiali su eventuali accordi tra le due banche, ma recenti segnali indicano un cambiamento nel loro approccio. L’attenzione rimane alta sulle evoluzioni di mercato, con le istituzioni finanziarie che monitorano attentamente le mosse degli avversari.

Unicredit e Commerzbank più vicine? Non è dato saperlo, ma l’ultimo tentativo di approccio fatto da Unicredit sembrerebbe sfociare su un sentiero più pianeggiante. La banca di Piazza Gae Aulenti ha infatti annunciato nei giorni scorsi un OPS per salire oltre il 30% di Commerzbank ad un prezzo ipotetico di 30,8 euro per azione pari ad un premio del 4% rispetto alla chiusura precedente (concambio ipotizzato a 0,485 azioni UniCredit per ciascuna azione Commerzbank). Offerta che ha trovato un’apertur a da parte dell’Istituto tedesco e da parte dell CEO di Unicredit Andrea Orcel, che si dice disposto a discutere di una revisione dell’offerta. Azioni Commerzbank in rally. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Orcel (Unicredit) pronto a rivedere OPS. Commerzbank spicca il volo

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