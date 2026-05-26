La prima richiesta di aiuto per l’incidente in Alta Badia è arrivata da un iPhone, attraverso una funzione di localizzazione satellitare. La chiamata è stata fatta dalla compagna di escursione di una donna coinvolta nell’incidente, avvenuto domenica sera. I soccorsi sono stati attivati immediatamente dopo il ricevimento del segnale.

La prima chiamata di soccorso per l’incidente di domenica sera in Alta Badia è stata effettuata dalla compagna di escursione di Elena Berselli tramite una speciale funzionalità del suo iPhone. La zona in cui le due ragazze sono precipitate, all’interno di un canalone incassato sul versante sinistro della Val Mezdì, non è infatti coperta dal segnale per cellulari, ma lo smartphone della Apple ha una funzione di soccorso che attiva l’allarme alla centrale operativa del 112 tramite un collegamento satellitare. In questo modo, pur non conoscendo il tipo di emergenza né dettagli sull’incidente, i tecnici dell’ Aiüt Alpinisc Alta Badia, il locale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soccorsi attivati da un segnale satellitare

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