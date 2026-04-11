Navi da guerra Usa attraversano Hormuz il giallo del segnale satellitare del cacciatorpediniere scomparso all' improvviso

Nella mattinata, diversi sistemi di tracciamento marino, tra cui MarineTraffic e VesselFinder, hanno segnalato il passaggio di navi da guerra statunitensi attraverso lo Stretto di Hormuz. Contestualmente, è stato osservato un improvviso cambiamento nel segnale satellitare di un cacciatorpediniere scomparso, generando preoccupazioni sul suo stato e sulla comunicazione con il comando. La notizia ha avuto una diffusione rapida tra gli addetti ai lavori, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali.

Navi da guerra americane attraversano Hormuz. La prima avvisaglia arriva dalla presenza di un cacciatorpedieniere degli Stati Uniti segnalato nello Stretto. La notizia arriva improvvisa in mattinata quando diversi sistemi di tracciamento marino (da MarineTraffic a VesselFinder) hanno identificato un segnale AIS di una nave da guerra della flotta degli Stati Uniti, un lanciamissili USS Michael Murphy della classe Arleigh Burke. Il cacciatorpedieniere è stato intercettato mentre navigava nelle acque del Golfo Persico diretto verso lo strategico punto di strozzatura dello Stretto. Poi il segnale è sparito. Questo tracciamento riveste però un'importanza significativa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Navi da guerra Usa attraversano Hormuz, il giallo del segnale satellitare del cacciatorpediniere scomparso all'improvviso Guerra all’Iran, media Usa: “2.500 Marines, gruppi anfibi e navi da guerra per proteggere lo stretto di Hormuz”Gli Stati Uniti reagiscono al giro di vite imposto da Teheran sullo stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Tregua Usa-Iran, prime navi passano da Hormuz. Trump esulta ma avverte: «Se l’accordo non è buono, torniamo in guerra» – La direttaSubito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a...