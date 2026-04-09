Hip hop e laboratori di cinema e musica | da Xinergie attivati tre corsi gratuiti

Da Xinergie sono stati avviati tre corsi gratuiti di cinema, musica e hip hop, finanziati rispettivamente dai progetti

Tre opportunità. Zero costi. Tutto lo spazio per crescere. Da Xinergie, grazie ai progetti "Futuro", finanziato dall'Unione Europea, e "Sicily Experience Lab", sostenuto dalla Regione Sicilia, sono stati attivati laboratori gratuiti di cinema e musica e un corso di hip hop.I corsi nel dettaglio-. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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No, il rap non è diseducativo: ecco i pedagogisti a ritmo hip hopIl progetto Keep it real - Comunità in cammino, con capofila ÀP– Antimafia Pop Academy ha portato in cinque città italiane laboratori di hip hop per ragazzi, gestiti da altrettanti rapper. I giovani ... vita.it

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