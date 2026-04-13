Un ex sindaco ha ammesso di aver ricevuto 215 mila euro in tangenti durante un interrogatorio alla fine dell’estate. La confessione è stata fatta nel corso di un’indagine in corso, in cui ha dichiarato di non aver nascosto i contanti in altri luoghi. La vicenda riguarda il cosiddetto “Sistema Sorrento” e si inserisce in un’indagine più ampia su presunti illeciti amministrativi.

La sintesi arriva al termine di un interrogatorio investigativo di fine estate: “Ho intascato 215mila euro di tangenti e non ho occultato contanti altrove”. Parola dell’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola, e c’è da credergli. È il 17 settembre 2025, sono le ore 14: Coppola sta vuotando il sacco, attraverso i suoi avvocati Bruno Larosa e Gianni Pane ha preso accordi con i pubblici ministeri di Torre Annunziata che a maggio lo hanno messo in carcere. Grazie a questi verbali, nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari Maria Concetta Criscuolo ha disposto gli i nterrogatori preventivi per 15 indagati che rischiano l’arresto. Da...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Sistema Sorrento’, la confessione dell’ex sindaco Coppola: “Ho intascato 215mila euro di tangenti”

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