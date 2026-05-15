‘Sistema Sorrento’ nelle carte gli incontri dell’ex sindaco Coppola coi ministri del governo Meloni Che lo ha salvato dall’incandidabilità rigettando la proposta di scioglimento per camorra

Nel corso delle indagini emergono dettagli sugli incontri tra l’ex sindaco di Sorrento e alcuni ministri del governo attuale. In particolare, con l’allora ministro di un partito di estrema destra, si sarebbero svolti incontri e cene per discutere il supporto al museo locale e una possibile adesione politica. La vicenda riguarda anche una proposta di scioglimento per camorra, che è stata respinta dal governo, salvando l’ex sindaco dall’incandidabilità. La questione si basa sulle dichiarazioni di un testimone, noto con un soprannome, che ha riferito di queste trattative.

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