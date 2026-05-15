‘Sistema Sorrento’ nelle carte gli incontri dell’ex sindaco Coppola coi ministri del governo Meloni Che lo ha salvato dall’incandidabilità rigettando la proposta di scioglimento per camorra
Nel corso delle indagini emergono dettagli sugli incontri tra l’ex sindaco di Sorrento e alcuni ministri del governo attuale. In particolare, con l’allora ministro di un partito di estrema destra, si sarebbero svolti incontri e cene per discutere il supporto al museo locale e una possibile adesione politica. La vicenda riguarda anche una proposta di scioglimento per camorra, che è stata respinta dal governo, salvando l’ex sindaco dall’incandidabilità. La questione si basa sulle dichiarazioni di un testimone, noto con un soprannome, che ha riferito di queste trattative.
Con l’allora ministro Fdi Gennaro Sangiuliano, l’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola svolgeva incontri e cene per studiare il sostegno al museo Correale e una presunta trattativa per iscriversi al suo partito, secondo le parole di Raffaele Guida detto ‘Lello il Sensitivo’. Con il viceministro Fdi Edmondo Cirielli “c’era una collaborazione politica e mi interessai per la ditta Stinga che rischiava di perdere una commessa di Trenitalia, con conseguente crisi occupazionale”, dice Coppola a verbale nel settembre scorso. Nello stesso interrogatorio investigativo – pubblicato in esclusiva il 12 maggio su Il Fatto quotidiano – con il quale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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