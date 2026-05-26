Durante un evento in diretta su Rai2, una cantante ha interpretato il ritornello di una canzone, ma la trasmissione è stata interrotta prima della conclusione. La performance si è svolta allo Stadio Romeo Menti di Vicenza, davanti a migliaia di spettatori, dopo settimane di preparazione. La rete ha deciso di interrompere la trasmissione mentre la cantante stava cantando, senza ulteriori spiegazioni pubbliche.

Immaginate di essere lì, sul campo dello Stadio Romeo Menti di Vicenza, davanti a migliaia di tifosi ed avete preparato tutto per settimane: scaletta, vocalità, presenza scenica. Siete in diretta nazionale su Rai2, la vetrina perfetta per lanciare il vostro nuovo singolo, ma proprio mentre arrivate al ritornello, la parte più importante della canzone, quella che resta in testa, la regia decide che è più interessante sentire cosa dicono le giornaliste a bordo campo. E questo è proprio quello che è accaduto a Sissi. Ebbene sì, il 24 maggio 2026, durante l’ intervallo della finale di Coppa Italia femminile tra AS Roma Women e Juventus Women, l’artista, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, si era esibita con Colpo Di Stato, il suo ultimo singolo, in quello che avrebbe dovuto essere un momento promozionale significativo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sissi canta il ritornello in diretta, ma Rai2 la taglia sul più bello: cosa è successo

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SISSI SFUMATA IN DIRETTA TV SCANDALO RAI

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