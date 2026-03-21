Pogacar trionfa a Milano-Sanremo | cade ma poi si rialza e taglia il traguardo cosa è successo

Tadej Pogacar ha vinto la 117esima edizione della Milano-Sanremo, arrivando primo al traguardo. Durante la gara, è caduto ma si è rialzato e ha continuato a correre, riuscendo comunque a superare gli avversari e a tagliare il traguardo davanti a tutti. La corsa si è conclusa con una vittoria del ciclista sloveno, che ha battuto di mezza ruota i suoi rivali.

Tadej Pogacar vince la 117esima edizione della Milano-Sanremo. Il fenomeno sloveno è arrivato primo sul traguardo nonostante la brutta caduta, battendo di mezza ruota Pidcock, con un tempo finale di 6:35:49. Pogacar era caduto qualche chilometro prima della Cipressa, con evidenti abrasioni sul fianco e sulla coscia sinistra, e ha dovuto rincorrere il gruppo, elemento che accresce ulteriormente la sua impresa. Il corridore della Uae, attualmente, detiene 4 delle ultime 5 Classiche Monumento. Terzo al traguardo Wout Van Aert, partito dal gruppo inseguitori dopo la discesa del Poggio, quarto Mads Pedersen. Primo degli italiani Andrea Vedrame, sesto Per lo sloveno è il primo successo nella Classicissima. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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