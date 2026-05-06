LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | azzurra fermata sul più bello definito il nuovo orario

Durante il torneo di Roma, il match tra Basiletti e Tomljanovic è stato interrotto sul punteggio di 5-3. La partita sarà recuperata giovedì 7 maggio nella BNP Paribas Arena, in una sessione che inizierà alle 11. La sfida, che si stava giocando nella giornata odierna, sarà quindi disputata in una nuova data stabilita. L'evento si svolgerà come secondo incontro della giornata, dopo aver definito il nuovo orario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 Il match tra Basiletti e Tomljanovic verrà recuperato giovedì 7 maggio nella BNP Paribas Arena e sarà il secondo di giornata dalle 11.00 dopo Ruzic-Andreeva. In ogni caso non inizierà prima delle 12.00. 22.33 Per il momento è tutto, il match riprenderà domani. Seguite gli aggiornamenti su OA Sport! Grazie mille per averci seguito, a domani! 22.30 Veramente un peccato per Basiletti che stava servendo per il set, si può dire che la pioggia sia venuta in soccorso di Tomljanovic che adesso ha una notte per caricare le giuste energie mentali. 22.20 Purtroppo è arrivata la notizia che non speravamo....🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra fermata sul più bello, definito il nuovo orario Notizie correlate LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi... Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; La favola di Noemi Basiletti! Da n.427 del mondo si qualifica al tabellone principale del WTA di Roma!; Internazionali d’Italia 2026: Jennifer Ruggeri lotta contro Zeynep Sonmez, ma cede e saluta Roma; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming. LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: programma cancellato per pioggia, l’azzurra torna in campo domaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.33 Per il momento è tutto, il match riprenderà domani. Seguite gli aggiornamenti su OA Sport! Grazie mille ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Play suspended for the day at the Italian Open due to rain with remaining matches to be completed Thursday. Ajla Tomljanovic (LL) will be one of those matches trailing 3-5 vs. Noemi Basiletti (Q) in the first round. - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com