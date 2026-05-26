Sisitare Firenze attraverso i luoghi dei film di Francesco Nuti

Notizia in breve

A Firenze, alcuni luoghi sono stati teatro di riprese dei film di Francesco Nuti. L’attore, regista e sceneggiatore italiano ha girato diverse scene in città, che sono rimaste visibili in alcune sue pellicole. Le location includono piazze, strade e locali noti, riconoscibili dai film. La presenza delle riprese ha lasciato tracce visibili in alcuni punti del centro storico, dove sono state scelte per le scene.