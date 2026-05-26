Sisitare Firenze attraverso i luoghi dei film di Francesco Nuti
A Firenze, alcuni luoghi sono stati teatro di riprese dei film di Francesco Nuti. L’attore, regista e sceneggiatore italiano ha girato diverse scene in città, che sono rimaste visibili in alcune sue pellicole. Le location includono piazze, strade e locali noti, riconoscibili dai film. La presenza delle riprese ha lasciato tracce visibili in alcuni punti del centro storico, dove sono state scelte per le scene.
Francesco Nuti è stato uno degli attori, registi e sceneggiatori più importanti e apprezzati del panorama italiano. Soprattutto negli anni Ottanta era spesso campione d'incassi al botteghino.Sabato 30 Maggio alle ore 10.00 abbiamo pensato ad un tour sui luoghi set dei suoi film per riscoprire ai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Servizio del TG4 sui tour sui luoghi del film Amici Miei a Firenze
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