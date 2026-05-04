Firenze il 10 maggio il tour attraverso i luoghi del film Amici miei

Il 10 maggio si terrà a Firenze un tour dedicato ai luoghi delle riprese del film Amici Miei, organizzato dall’Associazione culturale Contemascetti. La stessa associazione ha pubblicato una nota in cui ricorda la scomparsa di Adelina, descrivendola come sposa e amante impareggiabile, avvenuta il 4 maggio 2026. L’evento si svolgerà nella città dove sono state girate alcune delle scene più iconiche del celebre film.

Firenze, 4 maggio 2026 – “ Il 10 maggio ci lasciava la nostra cara Adelina, sposa e amante impareggiabile” scrive in una nota l’Associazione culturale Contemascetti annunciando il nuovo tour sui luoghi del set di Amici Miei. L’Associazione fa riferimento a una delle scene più amate della trilogia di “Amici Miei”, dove il Sassaroli (Adolfo Celi) racconta al vedovo Paolo (Alessandro Haber) che la defunta è stata anche sua amante, scatenando l’isterica reazione del marito, che ha così scoperto come la gelosia possa anche sopravvivere alla morte. Un’atroce burla quasi del tutto improvvisata, che mantiene il cinismo del primo atto: “Non si deve mai andare in Germania”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il 10 maggio il tour attraverso i luoghi del film Amici miei Notizie correlate Firenze, ripartono i tour attraverso i luoghi del film Amici mieiFirenze, 28 febbraio 2026 – Dopo il successo delle passate edizioni tornano anche per l’anno 2026 a partire da domenica 1 marzo i tour per v isitare... Tornano i tour "Visitare Firenze attraverso i luoghi del film Amici miei"Dopo il successo delle passate edizioni tornano anche per l’anno 2026 a partire da Domenica 1 Marzo i tour per “Visitare Firenze attraverso i luoghi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Eventi a Firenze dal 4 al 10 maggio; Cosa fare questo weekend a Firenze; Primo Maggio 2026. Le iniziative nei Circoli Arci di Firenze e provincia; Maggio 2026: eventi in programma allo Spazio Giovani Cure di Firenze nell'Area Pettini Burresi. Firenze, il 10 maggio il tour attraverso i luoghi del film Amici mieiUna passeggiata con un percorso tra 20 location per visitare la città ripercorrendo i luoghi più iconici del film ... lanazione.it Visitare Firenze con Amici Miei domenica 10 maggioIl 10 Maggio ci lasciava la nostra cara Adelina, sposa ed amante impareggiabile! Una delle scene più amate della trilogia di Amici Miei, dove il Sassaroli (Adolfo Celi) racconta al vedovo Paolo (Ale ... tpi.it Addio a Galileo, è morto il cane da pet therapy che per 12 anni ha portato gioia ai bimbi ricoverati al Meyer di Firenze x.com Da Firenze a Recanati, da Roma alla Liguria: itinerari letterari per scoprire la Penisola attraverso la voce dei suoi cantori Leggi l'articolo #ItaliaDeiPoeti - facebook.com facebook