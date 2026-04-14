Nella notte di Pasqua a Cavriglia, una statua dedicata a Francesco Nuti è stata danneggiata da atti di vandalismo. Un’azienda locale si è offerta di eseguire gratuitamente i lavori di restauro. L’intervento sarà realizzato senza costi aggiuntivi grazie all’impegno dell’impresa, che si occuperà di riparare i danni alla scultura. La comunità attende ora il ripristino della statua, simbolo della memoria dell’artista.

Cavriglia, 14 aprile 2026 – Sarà un’azienda del territorio a occuparsi del restauro della statua dedicata a Francesco Nuti, danneggiata nella notte di Pasqua a Cavriglia. E lo farà a titolo gratuito. Si tratta della stessa impresa che aveva curato la realizzazione dell’opera e che ha manifestato la propria disponibilità a intervenire per riportare la scultura al suo stato originario. Intervento di Restauro. Nella mattinata di ieri la statua è stata rimossa dal luogo in cui era collocata e trasferita in laboratorio, dove saranno eseguite le operazioni di recupero. A farsi carico del restauro è la Maker House, che ha messo a disposizione competenze, tempo e risorse.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Statua di Francesco Nuti colpita dai vandali. Un’azienda la restaura a titolo gratuito

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Colpi di pistola al volto: sfregiata la statua di Francesco Nuti. Vandali in azione o messaggi criminali?Spari in faccia, sulla statua del grande attore italiano Francesco Nuti, scomparso all’eta di 68 anni nel 2023.

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La statua di Francesco Nuti vandalizzata nella notte di Pasqua verrà restaurata. Restano ignoti gli autori del gesto. - facebook.com facebook

Vandalizzata la statua di Francesco Nuti a Cavriglia (Arezzo) #francesconuti x.com