SirtLife punta sull’innovazione tecnologica | la nutrigenomica vale 630 milioni di dollari

Roma, 26 maggio 2026 – Il mercato globale della nutrigenomica nel 2025 vale circa 630 milioni di dollari. Le proiezioni indicano una crescita fino a 2,6 miliardi entro il 2034, con un tasso annuo superiore al 17%. Non è un settore emergente. È un settore che sta cambiando scala. La personalizzazione dei percorsi di prevenzione attraverso biomarcatori, profili genetici e dati biologici sta ridefinendo il rapporto tra salute, diagnosi precoce e qualità della vita. Quello che fino a pochi anni fa era ricerca accademica oggi diventa servizio: test genetici accessibili direttamente al consumatore, piattaforme di analisi del microbioma, piani nutrizionali personalizzati su base genomica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

SirtLife cresce con innovazione tecnologica, mercato nutrigenomica vale 630 mln dollariIl mercato globale della nutrigenomica, attualmente valutato circa 630 milioni di dollari, dovrebbe raggiungere i 2,6 miliardi di dollari entro il...

SiliconDev entra nel capitale di SirtLife: pronto un nuovo progetto di nutrigenomicaUna società di tecnologia ha deciso di entrare nel capitale di una startup specializzata in nutrigenomica, annunciando anche un nuovo progetto nel...

Sirtlife cresce con l’innovazione tecnologica, il mercato della nutrigenomica vale 630 milioni di dollariROMA – Il mercato globale della nutrigenomica nel 2025 vale circa 630 milioni di dollari. Le proiezioni indicano una crescita fino a 2,6 miliardi entro il 2034, con un tasso annuo superiore al 17%. No ... dire.it

SiliconDev entra in SirtLife CorporationIl gruppo SiliconDev entra nel capitale della SirtLife Corporation con un investimento strategico volto a sviluppare un ecosistema integrato dedicato ... iltempo.it