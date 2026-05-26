SirtLife cresce con innovazione tecnologica mercato nutrigenomica vale 630 mln dollari
Il mercato globale della nutrigenomica, attualmente valutato circa 630 milioni di dollari, dovrebbe raggiungere i 2,6 miliardi di dollari entro il 2034. Le previsioni indicano un incremento annuale superiore al 17% fino a quella data. La crescita è sostenuta dall’innovazione tecnologica nel settore, che vede aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni nutrizionali personalizzate. La tendenza riflette un interesse crescente verso approcci di medicina e alimentazione più mirati e scientificamente supportati.
Il mercato globale della nutrigenomica nel 2025 vale circa 630 milioni di dollari. Le proiezioni indicano una crescita fino a 2,6 miliardi entro il 2034, con un tasso annuo superiore al 17%. Non è un settore emergente. È un settore che sta cambiando scala. La personalizzazione dei percorsi di. 🔗 Leggi su Today.it
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