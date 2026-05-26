SirtLife cresce con innovazione tecnologica mercato nutrigenomica vale 630 mln dollari

Notizia in breve

Il mercato globale della nutrigenomica, attualmente valutato circa 630 milioni di dollari, dovrebbe raggiungere i 2,6 miliardi di dollari entro il 2034. Le previsioni indicano un incremento annuale superiore al 17% fino a quella data. La crescita è sostenuta dall’innovazione tecnologica nel settore, che vede aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni nutrizionali personalizzate. La tendenza riflette un interesse crescente verso approcci di medicina e alimentazione più mirati e scientificamente supportati.