SiliconDev entra nel capitale di SirtLife | pronto un nuovo progetto di nutrigenomica

Una società di tecnologia ha deciso di entrare nel capitale di una startup specializzata in nutrigenomica, annunciando anche un nuovo progetto nel campo della longevità e della medicina personalizzata. L’investimento mira a sviluppare una piattaforma integrata che coinvolge aspetti della nutraceutica avanzata, genetica e biotecnologie. La collaborazione tra le due realtà si focalizza sull’innovazione nel settore della salute e del benessere personalizzato.

Un investimento strategico per sviluppare una piattaforma integrata nei settori della longevità, della nutraceutica avanzata, della genetica e della medicina personalizzata. Sono i dettagli dell’operazione portata avanti dal gruppo SiliconDev, guidato da Stefano Valore, che ha formalizzato l’ingresso nel capitale della statunitense SirtLife Corporation. La mossa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso modelli di prevenzione basati sull’analisi dei dati biologici e su percorsi di salute sempre più calibrati sul singolo individuo. SirtLife opera nello sviluppo di soluzioni nutraceutiche orientate al benessere cellulare e alla longevità sana.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - SiliconDev entra nel capitale di SirtLife: pronto un nuovo progetto di nutrigenomica Notizie correlate SiliconDev entra in SirtLife CorporationIl gruppo SiliconDev entra nel capitale della SirtLife Corporation con un investimento strategico volto a sviluppare un ecosistema integrato dedicato... Leggi anche: Nuovo San Siro, al via la Valutazione Ambientale: il progetto di Milan e Inter entra nel vivo Approfondimenti e contenuti SiliconDev entra nel capitale di SirtLife: pronto un nuovo progetto di nutrigenomicaUn investimento strategico per sviluppare una piattaforma integrata nei settori della longevità, della nutraceutica avanzata, della genetica e della medicina personalizzata. Sono i dettagli dell’opera ... msn.com SiliconDev entra in SirtLife CorporationIl gruppo SiliconDev entra nel capitale della SirtLife Corporation con un investimento strategico volto a sviluppare un ecosistema integrato dedicato ... iltempo.it