Sirignano carta d’identità senza chip | denunciato un 40enne
Un uomo di 40 anni è stato denunciato a Sirignano per aver manomesso la propria carta d’identità elettronica durante un controllo dei Carabinieri. La carta, priva del chip, è risultata alterata rispetto ai documenti originali. L’indagine ha portato alla denuncia per falsità materiale. La carta d’identità senza chip è stata sequestrata.
Sirignano, carta d’identità elettronica manomessa: denunciato un uomo per falsità materiale durante un controllo dei Carabinieri. Sirignano, documento manomesso durante un controllo. A Sirignano, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno denunciato un 40enne del posto per il reato di falsità materiale dopo aver esibito una carta d’identità elettronica manomessa nel corso di un controllo. Alla richiesta dei documenti, il comportamento dell’uomo ha immediatamente insospettito i militari. Il microchip rimosso dalla carta d’identità. La carta d’identità presentata mostrava evidenti segni di alterazione: il microchip risultava rimosso in modo intenzionale, non per danno accidentale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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Sirignano: carta d’identità con microchip rimosso, 40enne denunciato dai carabinieriDurante un controllo, un uomo di 40 anni ha mostrato una carta d’identità elettronica con il microchip rimosso.
Carta d’identità manomessa: rimosso il chip elettronico, denunciatoI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno trovato una carta d’identità con il chip elettronico rimosso.
Si parla di: Sirignano: carta d’identità con microchip rimosso, 40enne denunciato dai carabinieri.
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