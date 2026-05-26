Sirignano carta d’identità senza chip | denunciato un 40enne

Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è stato denunciato a Sirignano per aver manomesso la propria carta d’identità elettronica durante un controllo dei Carabinieri. La carta, priva del chip, è risultata alterata rispetto ai documenti originali. L’indagine ha portato alla denuncia per falsità materiale. La carta d’identità senza chip è stata sequestrata.