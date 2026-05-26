Carta d’identità manomessa | rimosso il chip elettronico denunciato
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno trovato una carta d’identità con il chip elettronico rimosso. La verifica ha portato alla denuncia dell’autore, che aveva manomesso il documento. La carta, con il chip mancante, è stata sequestrata. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali utilizzi o motivazioni alla base del gesto.
Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di “falsità materiale” un 40enne del posto che, durante un controllo, ha esibito una carta d’identità elettronica (Cie) con il microchip rimosso. Alla richiesta dei documenti, la carta d’identità mostrata ha immediatamente attirato il sospetto dei militari: presentava infatti il microchip rimosso chirurgicamente. L’asportazione del chip non è un danno accidentale, ma una manomissione deliberata volta a impedire la corretta lettura dei dati biometrici e digitali contenuti nel supporto, rendendo il documento formalmente contraffatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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