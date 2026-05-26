Carta d’identità manomessa | rimosso il chip elettronico denunciato

Notizia in breve

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno trovato una carta d’identità con il chip elettronico rimosso. La verifica ha portato alla denuncia dell’autore, che aveva manomesso il documento. La carta, con il chip mancante, è stata sequestrata. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali utilizzi o motivazioni alla base del gesto.