Fornisce alla polizia una carta d' identità da cui era stato rimosso il microchip | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un documento d’identità alterato, nel pomeriggio di ieri. La polizia ha scoperto che sul documento era stato rimosso il microchip e che era stata effettuata una manipolazione materiale. L’individuo dovrà ora rispondere del reato di falsità materiale commessa da privato.

ANCONA – Dovrà rispondere del reato di falsità materiale commessa da privato l’uomo che, nel pomeriggio di ieri, è stato trovato dagli agenti in possesso di un documento d’identità manomesso.Nell’ambito dei controlli svolti nel quartiere Piano, la polizia ha fermato per un controllo una persona a.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Carta d'identità senza microchip: denunciato. E' il primo caso nel padovanoControlli serrati nella notte tra l'8 e il 9 aprile nei territorio controllati dai carabinieri della Compagnia di Abano. Aveva rimosso il chip della carta d’identità: denunciato. Non è il primo caso, cosa sta succedendoMantova, 18 febbraio 2026 – Cosa ci faceva un 57enne con la carta d’identità elettronica priva del proprio chip, rimosso quasi chirurgicamente? Se lo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tentato incendio in una sinagoga a Londra; Sicurezza nei cantieri e tutela del territorio: cresce l’impegno del Nucleo di polizia edilizia; Pastorale svaligiata, il racconto di Sergio: Volevo bloccare il ladro, sono finito all'ospedale; Sequestri e arresti, la nostra polizia locale è superiore. Roma: Cybersec2026 alla Scuola superiore di PoliziaÈ iniziata oggi la due giorni di Cybersec 2026, presso la Scuola superiore di Polizia di Roma, durante la quale si parlerà di Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una difesa ... poliziadistato.it SPIAGGIA IDROSCALO: LA REGIONE NON FORNISCE I DATI Non balneabile. Ma perché Un divieto senza alcuna giustificazione tecnica. L'articolo a questo link : https://www.labur.eu/public/blog/2026/04/27/idroscalo-classificazione-senza-dati-tra-foce- - facebook.com facebook