Siracusano nuovo sindaco a Malfa vittoria netta alle Eolie

Giuseppe Siracusano è il nuovo sindaco di Malfa, alle Eolie. Con il 61,63% dei voti, ha ottenuto una vittoria schiacciante, superando di gran lunga gli altri due candidati. La lista “Noi per Malfa” lo sostiene. La sua vittoria è stata netta e senza margine di dubbio. Non sono stati riportati dettagli sulle preferenze degli altri candidati o sui risultati specifici delle loro campagne.

Giuseppe Siracusano è il nuovo sindaco di Malfa. Il candidato sostenuto dalla lista “Noi per Malfa” conquista il Comune eoliano con una vittoria larga, ottenendo il 61,63% dei voti e lasciando nettamente indietro gli altri due sfidanti. Lo scrutinio dell’unica sezione elettorale del paese ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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