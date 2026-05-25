Pedesina Valentino Maxenti è il nuovo sindaco | netta vittoria

Notizia in breve

Valentino Maxenti è stato eletto sindaco di Pedesina, ottenendo una vittoria netta in una sfida a tre. La vittoria coincide con la ripresa delle elezioni nel comune, che è il secondo più piccolo d’Italia e era stato commissariato temporaneamente. La consultazione si è svolta dopo il periodo di commissariamento e ha visto la partecipazione di più candidati. Maxenti rappresenta la lista “Vivere Pedesina”.