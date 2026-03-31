A Pesaro, la Guardia di finanza ha sequestrato beni per un valore di 764 mila euro, tra cui un appartamento e disponibilità finanziarie, ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati. L’intervento si inserisce nell’ambito di indagini su sospetti di ricchezza ingiustificata e un passato criminale che si estende nel tempo. Le autorità hanno disposto i sigilli sui beni appartenenti a un residente nel territorio.

Pesaro, 31 marzo 2026 – Soldi sospetti, casa sequestrata e un passato criminale che si allunga negli anni: a Pesaro la Guardia di finanza ha messo i sigilli a un appartamento e a disponibilità finanziarie per un totale di 764.701 euro, colpendo il patrimonio di un uomo residente in città ritenuto “socialmente pericoloso”. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Pesaro e Urbino su disposizione dell’Ufficio Misure di prevenzione del Tribunale di Ancona. Nel mirino è finito un cittadino italiano che, secondo quanto emerso dalle indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria, nel tempo avrebbe accumulato beni e denaro ben oltre quanto gli consentissero i redditi dichiarati, suoi e della famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricchezza incompatibile coi redditi: sequestro da 764 mila euro a Pesaro, nel mirino i conti e la casa di un residente

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