Le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 15 milioni di euro tra Agrigento e Palermo in un’operazione che riguarda una holding occulta. L’intervento, condotto dalla Guardia di Finanza, è stato rivolto a un imprenditore di Licata. L’indagine, ancora in corso, si concentra sulle attività finanziarie e patrimoniali dell’imprenditore coinvolto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui sospetti o sulle accuse specifiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza contro un imprenditore licatese. I finanzieri dei Comandi Provinciali di Agrigento e Palermo hanno eseguito un importante provvedimento di sequestro nei confronti di un imprenditore di Licata condannato per trasferimento fraudolento di valori. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe gestito una vera e propria holding occulta, controllando una rete articolata di società intestate fittiziamente ad altre persone. Una rete di prestanome per eludere i controlli. Gli investigatori hanno ricostruito l’esistenza di una galassia societaria riconducibile all’imprenditore ma formalmente intestata a 22 prestanome, tra familiari e soggetti ritenuti compiacenti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sequestro da oltre 15 milioni di euro tra Agrigento e Palermo: nel mirino una holding occulta

Notizie correlate

Maxi sequestro da oltre 4 milioni di euro: beni e società tra Perugia e Arezzo nel mirino della Guardia di FinanzaColpisce anche AREZZO la vasta operazione condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia – G.

Frode fiscale nel commercio dell’argento: maxi sequestro da oltre 15,7 milioni di euro. Smantellato sodalizio criminale ad ArezzoO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Operazione “Black Silver”: smantellato...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Maxi sequestro di Snus a Torpignattara: 300 chili di tabacco vietato trovati in un minimarket; Maxi sequestro da oltre 55 milioni, indagine sui fondi al fotovoltaico. Il video; Maxi truffa sull'energia, il blitz parte da Bari: sequestrati 55 milioni tra Italia e Olanda; Gasolio ‘troppo infiammabile’. Sequestro e denuncia per frode.

Holding fantasma e prestanome, sequestro da 15 milioni tra Agrigento e PalermoUn patrimonio costruito attraverso una rete di società e prestanome, ora finito sotto sequestro. I finanzieri dei comandi provinciali di Agrigento e Palermo ... agrigento.gds.it

Sequestro record da 15 milioni di euroSequestrati 156 immobili e 10 societa' per oltre 15 milioni di euro dai finanzieri dei Comandi provinciali di Agrigento e Palermo che hanno eseguito il provvedimento del Tribunale di Palermo nei confr ... rainews.it

Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano 29 indagati e fatture false per 166 milioni di euro. #ANSA x.com

Sequestro antimafia a Caltanissetta: beni per oltre 1 milione di euro sottratti al clan Sanfilippo. Il provvedimento riguarda imprese, terreni e veicoli riconducibili a esponenti della “stidda mazzarinese”. facebook