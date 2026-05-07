Volley Perugia campione d' Italia Esultano Proietti e Meloni | La Sir rende orgogliosa un’intera regione
Perugia si laurea campione d’Italia nel volley, con i giocatori Proietti e Meloni che festeggiano insieme alla squadra. La vittoria è stata ottenuta grazie a un percorso fatto di impegno, talento e coesione tra i componenti. La squadra ha dimostrato di essere la migliore nella stagione, portando a casa il titolo nazionale. La gioia per il successo coinvolge tutta la regione, che si è stretta intorno alla formazione.
"La Sir Susa Scai Perugia è campione d’Italia. È una vittoria straordinaria, costruita con talento, lavoro, disciplina e spirito di squadra. Questo scudetto porta l’Umbria sul tetto del volley nazionale e rende orgogliosa un’intera regione”.La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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