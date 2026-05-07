Volley Perugia campione d' Italia Esultano Proietti e Meloni | La Sir rende orgogliosa un’intera regione

Perugia si laurea campione d’Italia nel volley, con i giocatori Proietti e Meloni che festeggiano insieme alla squadra. La vittoria è stata ottenuta grazie a un percorso fatto di impegno, talento e coesione tra i componenti. La squadra ha dimostrato di essere la migliore nella stagione, portando a casa il titolo nazionale. La gioia per il successo coinvolge tutta la regione, che si è stretta intorno alla formazione.