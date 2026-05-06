Volley campioni d’Italia | la Sir Perugia batte Civitanova e festeggia lo scudetto

Il 6 maggio 2026, al palasport di Pian di Massiano, la squadra di pallavolo di Perugia ha ottenuto la vittoria contro Civitanova, conquistando così il titolo di campione d’Italia. Dopo due anni, la formazione perugina si è aggiudicata il campionato, portando a casa il trofeo e un nuovo stendardo con il simbolo dello scudetto che sarà esposto sopra le tribune.

Perugia, 6 maggio 2026 – A distanza di due anni Perugia è di nuovo sul tetto d’Italia, il palasport di Pian di Massiano avrà ancora il campo tricolore e sopra le tribune si potrà appendere ed esporre un nuovo stendardo con il simbolo dello scudetto. Al termine di quattro set di non eccelso livello tecnico, i block-devils si laureano campioni, realizzando un’altra bella tripletta, associando cioè al mondiale per club e alla supercoppa italiana anche il campionato. Un filotto che sta diventando consuetudine ma che nell’era della pallavolo moderna è sempre più raro. I bianconeri chiudono, con pieno merito, la sfida dopo tre sole partite nella serie finale dei play-off, concretizzando una superiorità su cui in pochi avrebbero scommesso ad inizio stagione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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