Sipario Movies c’è un accordo tra Iervolino e Siti Sindacato Italiano Tutela Investimento e Risparmio

Sipario Movies ha siglato un accordo con il Sindacato Italiano Tutela Investimento e Risparmio. L’accordo riguarda l’assegnazione gratuita di quote azionarie a un soggetto terzo. Questa operazione fa parte di un progetto più ampio volto a garantire la continuità industriale, proteggere il valore aziendale e favorire il rilancio delle attività produttive. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità precise dell’assegnazione.

L’iniziativa di assegnazione gratuita di equity si inserisce in un più ampio progetto di continuità industriale, tutela del valore aziendale e rilancio produttivo. Andrea Iervolino comunica di aver sottoscritto un accordo con SITI – Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del Risparmio – la principale associazione italiana per la tutela degli azionisti di minoranza e dei risparmiatori, con oltre 32.000 associati. L’iniziativa di assegnazione gratuita di equity, come recita la nota stampa, si inserisce in un più ampio progetto di continuità industriale, tutela del valore aziendale e rilancio produttivo internazionale della società, già reso noto con il comunicato del 22 maggio 2026, con il quale Andrea Iervolino ha formalizzato — in data 14 maggio 2026 — un’offerta di acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies S. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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